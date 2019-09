Ue, Valdis Dombrovskis nominato vicepresidente per l'Economia

di msr/vln

Bruxelles (Belgio), 10 Sett. (LaPresse) - Valdis Dombrovskis, ex primo ministro lettone e attuale vicepresidente della Commissione europea per l'Euro, è stato nominato vicepresidente esecutivo per l'Economia. Lo ha annunciato la Presidente eletta della Commissione europea, Ursula Von der Leyen in conferenza stampa.

