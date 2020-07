Ue taglia ancora le stime di crescita: -11,2%

(LaPresse) L'Unione europea ha rivisto ulteriormente al ribasso le stime sulla crescita economica dopo la pandemia da coronavirus. L'Italia è il Paese che subirà la recessione maggiore con un -11,2% per quest'anno a fronte di un -8,7% dell’Eurozona. Per il premier Giuseppe Conte le nuove stime "non cambiano le nostre determinazioni sullo scostamento di bilancio". Dopo l'Italia, i dati peggiori sono quelli di Spagna (-10,9%) e Francia (-10,6%). "Ripresa incerta, danni più forti del previsto", dichiara il commissario all'economia Paolo Gentiloni che insiste sulla necessità del Recovery fund.