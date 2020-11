Ue, Recovery Fund: accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento

La presidenza tedesca del Consiglio europeo ha raggiunto oggi un accordo politico con i negoziatori del Parlamento europeo in colloqui volti a garantire l'approvazione del Parlamento al prossimo quadro finanziario pluriennale, il bilancio a lungo termine dell'Ue. E' quanto fa sapere Bruxelles in una nota, spiegando che "l'accordo è stato raggiunto a seguito di intense consultazioni con il Parlamento e la Commissione in corso dalla fine di agosto. Completato il pacchetto finanziario globale di 1824,3 miliardi di euro negoziato dai leader dell'Ue a luglio, che combina il prossimo quadro finanziario pluriennale - 1074,3 miliardi di euro - e uno strumento di recupero temporaneo da 750 miliardi di euro, Next Generation Eu".

Il pacchetto politico concordato con il Parlamento, ricorda ancora l'Ue, comprende: un rafforzamento mirato dei programmi dell'Ue, tra cui Orizzonte Europa, EU4Health ed Erasmus+, di 15 miliardi di euro attraverso mezzi aggiuntivi (12,5 miliardi di euro) e riallocazioni (2,5 miliardi di euro) nel corso del prossimo periodo finanziario, nel rispetto dei massimali di spesa stabiliti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio maggiore flessibilità per consentire all'Ue di rispondere a esigenze impreviste maggiore coinvolgimento dell'autorità di bilancio nel controllo delle entrate nell'ambito di Next Generation Eu maggiore ambizione sulla biodiversità e monitoraggio rafforzato della biodiversità, del clima e della spesa legata al genere una tabella di marcia indicativa verso l'introduzione di nuove risorse proprie L'accordo sarà ora sottoposto agli Stati membri per l'approvazione insieme agli altri elementi del prossimo quadro finanziario pluriennale e pacchetto di recupero, compreso il regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, su cui hanno raggiunto un accordo provvisorio il 5 novembre la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento.

"Fumata bianca per Recovery e Bilancio". E' quanto scrive su Twitter il Commissario europeo Paolo Gentiloni, commentando l'accordo raggiunto.

