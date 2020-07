Ue, presidenti: Recovery fund e Bilancio operativi entro gennaio

di lcl

Milano, 29 lug. (LaPresse) - La presidente della Commissione europea von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo Sassoli e la cancelliera tedesca Merkel hanno concordato sull'importanza di accelerare l'operatività del Recovery fund e del Bilancio pluriennale sulla base dell'accordo raggiunto in Consiglio europeo. I tre hanno tenuto oggi un colloquio telefonico in cui hanno ribadito che raggiungere rapidamente un buon accordo è "la loro massima priorità per le prossime settimane" perché "non c'è tempo da perdere". I presidenti hanno concordato un metodo e un calendario "per garantire che il pacchetto di recupero sia operativo entro il 1 gennaio 2021".

