Ue, portavoce Merkel: Debito comune è misura limitata a crisi Covid-19

di lcl

Miilano, 24 ago. (LaPresse) - La cancelliera tedesca Angela Merkel, della Cdu, vede il debito comune Ue, concordato nel corso dell'emergenza Covid-19, come una "misura limitata". Il portavoce del governo, Steffen Seibert ha precisato che si tratta di una risposta "straordinaria" a una situazione straordinaria in cui si trova l'Europa. Lo riportano i media tedeschi. Al contrario, il ministro delle finanze Olaf Scholz, scelto dalla Spd come candidato alla cancelleria, aveva detto in precedenza che l'indebitamento congiunto non è un fuoco di paglia legato alla crisi, ma è un "passo in avanti" per la Germania e l'Ue, da cui non si tornerà indietro.

