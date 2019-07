Ue, Parlamento vota per eleggere presidente della Commissione. Von der Leyen lancia l'Europa verde

La presidente designata: 'Accordo verde per l'Europa nei primi cento giorni del mio mandato, usare tutta flessibilità possibile nel patto di stabilità'. Il voto al via alle 18. Sovranisti non la sosterranno

Nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo è in corso il dibattito per l'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Il voto si svolgerà questo pomeriggio dalle 18. Per diventare la prima donna Presidente della Commissione l'ex ministra tedesca ha bisogno di almeno 374 voti. La presidente designata è intervenuta in aula tenendo un discorso programmatico sulle linee guida del suo mandato proponendo un salario minimo europeo da contrattare su base regionale. "Dobbiamo lavorare nell'ambito del patto di stabilità e crescita, dobbiamo utilizzare tutta la flessibilità permessa dalle regole", ha detto, aggiungendo che "bisogna riconciliare l'economia col sociale" e che l' "economia deve essere al servizio delle persone". Von der leyen ha assicurato che presenterà "un accordo verde per l'Europa nei primi cento giorni del mio mandato".

"Nel mare c'è l'obbligo di salvare le vite" ha detto ancora l'ex ministra delle difesa tedesca, strappando un applauso, spiegando che che proporrà un rafforzamento di Frontex con "10.000 guardie di frontiera entro il 2024". "Sono sollevata che non avrò voti dei sovranisti lo considero un premio per tutto quello che ho fatto" , ha aggiunto in replica al discorso di Jorg Meuthen, co-presidente del gruppo Identità e Democrazia, di cui fa parte anche la Lega."Dopo una lunga analisi il mio gruppo ha deciso che non può sostenerla", ha detto Meuthen

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata