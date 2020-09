Ue, Mattarella: Puntare su green deal e sovranità tecnologica

di lcl/fct

Milano 17 set. (LaPresse) - "Lo sviluppo delle tecnologie è inarrestabile e bisogna mettersi alla testa - di questo processo - per questo ricerca e formazione sono essenziali. E in questa prospettiva Germania e Italia hanno ruolo - importante - nella dimensione Europa", così come è importante "attuare il green deal e puntare sulla sovranità tecnologica europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del panel economico sul dopo Covid all'Hangar della Bicocca con il capo di Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier.

