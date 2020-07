Ue, Macron: Giornata storica per l'Europa

di mad

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "Giornata storica per l'Europa!". Così il presidente francese Emmanuel Macron, ha commentato l'accordo raggiunto nella notte sul Recovery Fund. "Viene adottato un massiccio piano di ripresa: un prestito comune per rispondere alla crisi in modo unito e investire nel nostro futuro. Non l'abbiamo mai fatto! La Francia ha cercato incessantemente questo obiettivo", ha aggiunto Macron.

