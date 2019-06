Ue, Macron: A rischio gruppo con Ciudadanos se si allea con Vox in Spagna

di scp

Parigi (Francia), 15 giu. (LaPresse/AFP) - Un'alleanza in Spagna tra i liberali di Ciudadanos e l'estrema destra "metterebbe in discussione la cooperazione politica per costruire un rinnovato gruppo centrista all'Unione europea". Lo ha detto l'Eliseo all'AFP, confermando le informazioni pubblicate sulla stampa spagnola. Ciudadanos ha stretto diverse alleanze con il Partito popolare conservatore, sostenuto dal partito di estrema destra Vox. Ad esempio, il candidato del Partito popolare (PP) Jose Luis Martinez Almeida è stato eletto sindaco di Madrid da una coalizione con Ciudadanos e il sostegno di Vox. "Non possiamo ignorare ciò che sta accadendo a livello nazionale e locale", ha detto una fonte dell'Eliseo, "ci vuole coerenza ideologica, un gruppo progressista e liberale non può permettersi di essere accusato di debolezza o ambiguità" avvicinandosi alle forze populiste.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata