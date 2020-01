Ue, Johnson: Lasciamo l'Europa, per molti momento di speranza

di bdr

Lonfra (Gran Bretagna), 31 gen. (LaPresse) - "Quesat sera lasceremo l'Europa, per molte persone questo è un momento di straordinara speranza". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson nel suo intervento ufficiale in occasione del Brexit Day, diffuso su Twitter. "Ci sono molte persone che, ovviamente, provano un senso di ansia esmarrimento - ha aggiunto - e infine c'è un terzo gruppo, forse il più numeroso, che sta iniziando a temere che la lotta politica" sulla Brexit "non arriverà mai alla fine". "Capisco tutti questi sentimenti - ha sottolineato Johnson - e il nostro lavoro come governo, il mio lavoro, adesso è di tenere insieme questo Paese e di andare avanti".

