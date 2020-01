Ue: Insediamenti Israele nei territori palestinesi occupati sono illegali

di scp

Milano, 9 gen. (LaPresse) - "L'Unione europea ribadisce la sua chiara posizione secondo cui tutti gli insediamenti nel territorio palestinese occupato sono illegali ai sensi del diritto internazionale e rappresentano un grave ostacolo al raggiungimento della soluzione a due Stati e una pace giusta, duratura e globale, come ribadito dalla risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza dell'Onu". Così in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna dell'Ue (Seae) a proposito del fatto che "il 5 e 6 gennaio le autorità israeliane hanno approvato la costruzione di quasi duemila unità abitative in insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata".

