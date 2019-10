Ue, Goulard: Prendo atto della decisione del Parlamento europeo

di scp

Milano, 10 ott. (LaPresse) - "Prendo atto della decisione del Parlamento europeo, nel rispetto della democrazia. Ringrazio il presidente della Repubblica e Ursula von der Leyen per la loro fiducia e tutti i deputati che hanno votato per me". Così Sylvie Goulard, commissaria Ue designata dalla Francia, dopo la bocciatura della sua candidatura da parte dell'europarlamento.

