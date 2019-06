Ue, fumata nera sulle nomine. Conte e la procedura: "Fino all'ultimo per evitarla"

Fumata nera nella notte al Consiglio Europeo di Bruxelles per le nomine per i posti di vertice dell'Unione Europea uscita dalle elezioni del 26 maggio. Come era facile pronosticare, fino ad ora si è assistito all'affondamento reciproco dei candidati alla presidenza della Commissione da parte dei vari gruppi e dalle alleanze tra nazioni. Ma per il nostro premier Giuseppe Conte c'è anche il tema della procedura d'inflazione da evitare. Nella notte, c'è stato un lungo faccia a faccia con il presidente francese Macron: "Lavorerò fino all'ultimo per evitare la procedura" che, secondo Conte è frutto di regole superate e figlia di una commissione che, comunque, è alla fine del suo cammino e, fra qualche mese verrà sostituita.

Le nomine - Quanto sia difficile sostituirla, lo si è visto da come sono già stati quasi spazzati via diversi candidati: dal popolare tedesco Manfred Weber che non piace ai francesi i quali, sul "no" a Weber, hanno trovato alleati tra gli spagnoli e, in generale, tra i socialisti europei che continuano a puntare su Timmermans. In lizza c'è anche il francese Michel Barnier che è stato il capo negoziatore europeo sulla Brexit e che, in questo ruolo si è fatto apprezzare un po' da tutti. Ma, a questo punto, è facile che ci pensino i tedeschi a farlo fuori. "Ha un difetto - ha fatto notare lo stesso Conte - E' francese".

Così, come spesso accade in queste situazioni, mentre cadono i candidati dei grandi Paesi, si cercano personaggi meno ingombranti e più "neutri". Come la croata Kolinda Grabar o il liberale belga Michel. Ma ci vorrrà altro tempo e i leader europei si riuniranno di nuovo il 30 giugno per discutere delle nomine europee. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk convocando un nuovo summit europeo. "Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza", ha detto Tusk - Il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di un pacchetto che rifletta la diversità dell'Ue".

"C'è stata una certa impulsività da parte di alcuni nell'approcciare questo tema delle nomine". E' il giudizio di Giuseppe Conte: "Queste reazioni un po' impulsive stanno conducendo a far saltare il criterio dello Spitzenkandidat", ha aggiunto. Il premier ha spiegato che i leader europei hanno dato mandato a Donald Tusk di tornare a parlare con il Parlamento per superare il criterio dello Spitzenkandidat (attraverso cui il Parlamento europeo voleva imporre i "candidati capilista" espressi dai partiti europei). Conte ha fatto sapere che la "caduta" dello Spitzenkandidat in fondo, a lui non è dispiaciuta. "Aver superato il criterio degli 'Spitzenkandidat', il criterio della mera appartenenza a una famiglia, a una affiliazione politica è quello che francamente mi auguravo anch'io. Però sicuramente questa, ora, è una prospettiva migliore anche per gli interessi nostri". E' arrivato il momento, "in cui valuteremo le personalità, perché abbiamo bisogno di una persona che abbia una visione politica, che riesca a cogliere il segno dei tempi, a esserne interprete: deve capire anche le criticità che ha questa casa comune. E non qualcuno che sia lì appollaiato solo perché risponde alla logica della famiglia politica, perché è espressione di una affiliazione".

La procedura - "Fino all'ultimo". Così ha dichiarato il premier italiano Giuseppe Conte al termine del Consiglio Europeo rispondendo a chi gli chiedeva se rimanesse convinto di poter evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo. "Faremo, per quanto mi riguarda, tutti gli sforzi possibili per evitare la procedura", ha aggiunto. Per il presidente del Consiglio l'unico margine di manovra del governo italiano è l'assestamento: "Dobbiamo lavorare su questo perché è ingiusto che ci venga richiesto altro. I margini sono quelli dell'assestamento. Le richieste (della Commissione) non sono secondo me accettabili". La situazione, ha ammesso tuttavia Conte, resta "molto difficile" perché "abbiamo una Commissione che sta andando via. E non è detto che giochi a nostro favore". Normalmente negli ultimi mesi c'è un certo fair play, ha sottolineato Conte, ma il "clima è quello che un certo fair play non venga compreso".

