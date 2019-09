Ue, Erc: 621 milioni di euro a 408 ricercatori, 18 in Italia

Milano, 3 set. (LaPresse) - Quattrocentotto ricercatori all'inizio della carriera hanno ricevuto sovvenzioni dal Consiglio europeo della ricerca nel primo invito a presentare proposte Erc completato quest'anno. Le sovvenzioni, per un totale di 621 milioni di euro, fanno parte del programma di ricerca e innovazione dell'Ue, Horizon 2020. "L'ambizioso finanziamento aiuterà i singoli scienziati e studiosi a costruire i propri team e condurre ricerche pionieristiche in tutte le discipline", si legge in una nota dell'Erc. Sono 18 i ricercatori italiani selezionati.

