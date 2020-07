Ue, Conte: Momento storico, per Italia grande responsabilità

di mad

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "È un momento storico per l'Europa e per l'Italia. Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre". Sono le prime parole del premier, Giuseppe Conte, subito dopo l'intesa sul Recovery Fund raggiunta a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata