Ue, Conte: Contro Timmermans 10-11 Paesi, riserve per il metodo

di msr/lrs

Bruxelles (Belgio), 1 lug. (LaPresse) - "E' un pacchetto che mi ha lasciato molto perplesso. E' la ragione per cui ci siamo subito mossi per esprimere queste perplessità. Ci siamo ritrovati in 10, 11 Paesi". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio europeo sulle nomine, a Bruxelles, spiegando che "l'Italia non può accettare questo pacchetto precostituito" nato altrove, perché elaborato un giorno prima del vertice del G20 al di là del mandato conferito a Donald Tusk. "Niente di personale contro Timmermans - ha specificato il premier -. Sono stato costretto a formulare delle riserve" per il metodo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata