Ue, Conte a Merkel: "La tempestività della risposta alla crisi è fondamentale"

Il bilaterale in Germania tra la cancelliera tedesca e il presidente del Consiglio. La capa del governo di Berlino ottimista sul Recovery Fund: "Penso che arriveremo ad un'opinione comune"

Incontro di un'ora nel castello di Meseberg, in Germania, tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del fondamentale Consiglio europeo di venerdi, incentrato sugli aiuti di Bruxelles dopo la crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus. La capa del governo di Berlino esprime ottimismo sull'accordo tra i paesi sul Recovery Fund. "Abbiamo un piano finanziario e dobbiamo portarlo avanti assieme, penso che arriveremo ad un opinione comune", ha dichiarato la Kanzlerin, che poi si è detta "colpita dalla straordinaria disciplina con cui gli italiani hanno reagito all'epidemia". Merkel poi ha parlato della proposta del presidente del Consiglio Ue Charles Michel sul Recovery Fund. "Prevede che i Paesi trattino con la Commissione su come questi fondi vengano spesi, e alla fine il Consiglio deve decidere con maggioranza qualificata: mi sembra una buona soluzione che io potrei sostenere".

"E' una crisi simmetrica che ci coinvolge tutti e ci accomuna in un destino di recessione spinta", ha sottolineo Conte, ricordando che la "tempestività della risposta è fondamentale". "Ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta europea solida, forte e coordinata", ha affermato il presidente del Consiglio, secondo il quale "introdurre eccessive condizionalità agli aiuti sarebbe follia".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata