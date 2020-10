Ue: Boicottaggio prodotti francesi allontana Turchia da Europa

di lcl

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Gli accordi commerciali in vigore tra l'Ue e la Turchia prevedono il "libero scambio di merci" e Ankara deve cercare "di metterli in atto e di rispettarli", il boicottaggio annunciato contro la Francia non fa altro che "allontanare" la Turchia dall'Ue. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti sulle recenti dichiarazioni del presidente turco Erdogan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata