Ue, Agenzia ambiente: Non centrerà obiettivi senza intervento urgente

di lrs

Milano, 4 dic. (LaPresse) - L'Europa non riuscirà a centrare gli obiettivi fissati per il 2030 senza un intervento urgente, nell'arco dei prossimi dieci anni, che affronti l'allarmante tasso di perdita di biodiversità, gli effetti sempre maggiori dei cambiamenti climatici e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. È l'allarme lanciato dall'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) nella relazione sullo 'Stato dell'ambiente', pubblicata oggi, che mostra come l'Europa si trovi di fronte a urgenti sfide ambientali di portata senza precedenti. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione, si ravvisano margini di speranza, data la maggiore consapevolezza generale della necessità di cambiare rotta verso un futuro sostenibile, l'adozione di innovazioni tecnologiche, le iniziative comunitarie sempre più numerose ed il potenziamento delle misure dell'Ue come ad esempio nel caso del 'Green deal' europeo.

