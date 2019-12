Ue, accordo Mosca-Kiev per transito gas russo

di scp

Berlino (Germania), 19 dic. (LaPresse/AFP) - Russia e Ucraina hanno raggiunto un "accordo di principio" per quanto riguarda il transito del gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina. Le parti hanno discusso per mesi per concludere prima della scadenza dell'attuale contratto il 31 dicembre. "Esiste un accordo in linea di principio, ora deve essere discusso nelle capitali", Mosca e Kiev, ha affermato Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'energia, dopo un'intera giornata di colloqui oggi a Berlino tra Russia, Ucraina e Unione europea. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dell'accordo.

