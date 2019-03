Ucraina, exit poll: Zelensky in testa, ballottaggio con Poroshenko

Urne chiuse in Ucraina dove si è votato per il primo turno delle presidenziali. Secondo gli exit poll, ci sarà il ballottaggio il 21 aprile fra l'attore comico Volodymyr Zelensky, che è in testa con il 30,4% dei voti, e il presidente uscente Petro Poroshenko, che si attesterebbe al 17,8%. Terza la ex premier Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, che secondo gli exit poll si attesta al 14,2%.

Tutti e tre i candidati con maggiori chance sono favorevoli a proseguire l'avvicinamento di Kiev all'Occidente. La rivolta di Maidan nel 2014, seguita dall'annessione della Crimea da parte della Russia e dallo scoppio del conflitto con i separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina ha portato cinque anni fa a un'escalation nel nuovo raffreddamento fra Russia e Occidente. Il voto di oggi è fondamentale per gli equilibri di questo Paese in guerra, al cuore delle tensioni fra Est e Ovest.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata