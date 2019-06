Ucraina, Ue estende sanzioni a Russia per altri 6 mesi

di scp

Bruxelles (Belgio), 20 giu. (LaPresse) - I leader dell'Unione europea hanno esteso le sanzioni contro la Russia per altri sei mesi per il mancato adempimento dell'accordo di pace sul conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce dell'Ue Preben Aamann. "Le sanzioni alla Russia sono state prorogate all'unanimità per altri sei mesi a causa della mancanza di attuazione degli accordi di Minsk", ha scritto il portavoce.

