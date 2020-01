Ucraina, primo ministro presenta le dimissioni

di mrc/scp

Kiev (Ucraina), 17 gen. (LaPresse/AP) - Il primo ministro ucraino, Oleksiy Honcharuk, ha presentato le dimissioni, pochi giorni dopo la pubblicazione di un audio in cui diceva che il presidente Volodymyr Zelenskiy non sapeva nulla di economia. "Ho accettato questo incarico per attuare il programma del presidente. È un esempio di trasparenza e decoro per me", ha scritto Honcharuk in un post su Facebook, "tuttavia, al fine di dissipare qualsiasi dubbio sul rispetto e la fiducia per il presidente, ho scritto una lettera di dimissioni e l'ho presentata al presidente affinchè venga portata in Parlamento".

