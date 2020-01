Ucraina, Pompeo: Sostegno Usa non vacillerà

di scp

Milano, 31 gen. (LaPresse) - "Oggi sono qui con un messaggio chiaro: gli Stati Uniti considerano la battaglia ucraina per la libertà, la democrazia e la prosperità coraggiosa". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Mike Pompeo in una conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dai media americani. "Il nostro impegno a sostenerla non vacillerà", ha rimarcato, l'Ucraina è un "baluardo tra libertà e autoritarismo nell'Europa orientale". "Non credo che queste relazioni amichevoli e cordiali siano state influenzate dal processo di impeachment del presidente" Trump, ha poi aggiunto Pompeo rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata