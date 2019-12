Ucraina, Papa: Domani incontro a Parigi, prego per pace e dialogo

di mad

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "Domani si svolgerà a Parigi un incontro dei presidenti di Ucraina, Russia e Francia e della cancelliera della Germania – noto come 'Formato Normandia' – per cercare soluzioni al doloroso conflitto in corso ormai da anni nell'Ucraina orientale. Accompagno l'incontro con una preghiera intensa, perché lì ci vuole la pace. E vi invito a fare altrettanto, affinché tale iniziativa di dialogo politico contribuisca a portare frutti di pace nella giustizia a quel territorio e alla sua popolazione". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.

