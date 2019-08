Ucraina, incendio in hotel a Odessa: 8 morti e 10 feriti

di ect

Kiev (Odessa), 17 ago. (LaPresse/AFP) - Otto persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in un incendio divampato in un hotel a Kiev, in Ucraina, nella notte tra venerdì e sabato. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza ucraini. L'incendio si è verificato al 'Tokyo star' e ha avuto origine alla 1.30. E' stato spento dopo tre ore grazie all'intervento di 65 pompieri e 13 veicoli dei soccorritori, hanno precisato le autorità locali.

