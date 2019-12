Ucraina, accordo con separatisti Donbass per scambio di prigionieri domani

di scp

Mosca (Russia), 28 dic. (LaPresse/AFP) - Le autorità ucraine e i separatisti filo-russi della parte orientale del Paese hanno raggiunto un accordo per lo scambio di dozzine di prigionieri domani. Lo ha annunciato l'autoproclamata Repubblica di Donetsk. "Kiev e il Donbass hanno raggiunto un accordo su uno scambio di prigionieri questa domenica 29 dicembre", ha annunciato Daria Morozova, portavoce del governo di Donetsk in una nota. Le autorità ucraine, da parte loro, non hanno per ora voluto commentare l'annuncio.

