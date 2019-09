Twitter: Diffondevano fake news, chiusi migliaia di account da Cina a Spagna

di dab

Washington (Usa), 20 set. (AFP/LaPresse) - Twitter ha annunciato di aver chiuso migliaia di account in tutto il mondo per la diffusione di notizie false e di propaganda pro-governo anche in luoghi come gli Emirati Arabi Uniti, la Cina e la Spagna. Sono stati chiusi gli account provenienti dalla Cina che cercavano di seminare discordia tra i manifestanti di Hong Kong, così come gli account che amplificavano un messaggio filo-saudita proveniente dall'Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti diretti in Qatar e Yemen, ha fatto sapere la compagnia del social network. Sono stati inoltre sospesi account falsi in Spagna ed Ecuador.

