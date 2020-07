Turchia, Santa Sofia tornerà moschea: via libera da Consiglio di Stato

di lcl

Milano, 10 lug. (LaPresse/AP) - Il Consiglio di Stato turco ha dato il via libera alla conversione di Santa Sofia a Istanbul in una moschea. Il più alto tribunale amministrativo turco ha così annullato il decreto del 1934 che aveva trasformato il monumento in un museo, in linea con le richieste del presidente Recep Tayyip Erdogan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata