Turchia, scambia pistola per giocattolo: bimbo uccide la nonna

Un bambino di 10 anni ha ucciso accidentalmente la nonna 89enne sparandole con la pistola del padre, scambiata per un giocattolo. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet, secondo cui il bimbo avrebbe sparato alla nonna due volte, colpendola mortalmente alla testa e alla mascella. L'incidente è avvenuto ad Aksrary, nella Turchia centrale.

Dopo aver raccolto la testimonianza del bambino, la polizia l'ha affidato alle cure dei servizi sociali. È stata aperta un'inchiesta a carico del padre per possesso di un'arma non dichiarata e per negligenza.



