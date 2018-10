Turchia, camion precipita nel fiume: morti 15 migranti

Quindici persone, tra loro dei bambini, sono morte in un incidente in Turchia: il veicolo su cui erano a bordo è precipitato dall'autostrada nel letto di un fiume. Lo riportano i media di Stato. Il veicolo, che si pensa fosse un camion, stava viaggiando da Aydin verso la città egea di Izmir quando si è rovesciato ed è caduto nel fiume diversi metri più in basso, ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu.

