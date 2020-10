Turchia, intesa vertice Ue: Useremo ogni strumento a disposizione

di lrs

Bruxelles (Belgio), 2 ott. (LaPresse/AP) - In una dichiarazione in occasione del vertice, i leader Ue, riuniti per il Consiglio europeo a Bruxelles, hanno convenuto che se la Turchia continua a reagire positivamente nei colloqui con Cipro e la Grecia, il blocco "lancerà un'agenda politica positiva Ue-Turchia" con incentivi commerciali e doganali, e hanno offerto la prospettiva di più soldi e vantaggi per la cooperazione continua sui flussi di migranti. In caso contrario, hanno avvertito i leader, "l'Ue utilizzerà tutti gli strumenti e le opzioni a sua disposizione" per "difendere i propri interessi e quelli dei suoi Stati membri". La Turchia è osservata speciale per le sue trivellazioni nel Mar Mediterraneo, il ruolo nei conflitti in Libia e Siria, e talvolta in quanto fonte problematica di migranti che cercano di raggiungere l'Europa.

