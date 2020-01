Turchia, forte scossa di terremoto nell'Est: persone in strada

di lrs

Ankara (Turchia), 24 gen. (LaPresse/AP) - L'agenzia turca di gestione delle emergenze afferma che un terremoto di magnitudo preliminare di 6.8 ha scosso l'Est del Paese. Il sisma ha colpito le vicinanze della città di Sivrice, nella provincia orientale di Elazig, ha affermato la presidenza per la gestione delle catastrofi e delle emergenze. Il centro sismologico di Kandilli, a Istanbul, ha dichiarato che il sisma è stato di 6.5. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o lesioni. I media turchi hanno riferito che per il terremoto le persone sono fuggite all'esterno per motivi di sicurezza.

