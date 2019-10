Turchia, Erdogan rifiuta estensione a cessate il fuoco

di mrc/vln

Ankara (Turchia), 22 ott. (LaPresse/AFP) - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha respinto una proposta presentata dal suo omologo francese, Emmanuel Macron, alla Russia per una "proroga del cessate il fuoco" in Siria. "Non ho ricevuto una simile proposta da Macron. Il presidente francese sta incontrando terroristi e ha scelto questo mezzo per comunicarci la loro proposta", ha dichiarato il presidente turco, dopo che Macron ha evidenziato durante una telefonata con il suo omologo russo, Vladimir Putin, "l'importanza di estendere il cessate il fuoco" nella Siria nord-orientale in scadenza questa notte.

