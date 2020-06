Turchia, 3 parlamentari opposizione in carcere dopo revoca seggio

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - Tre ex parlamentari dell'opposizione in Turchia sono stati mandati in prigione stamani, il giorno dopo che il Parlamento ha revocato i loro seggi. Uno degli di loro proviene dal Partito popolare repubblicano (Chp) e altri due dal Partito democratico popolare (Hdp). Le sentenze definitive del procedimento giudiziario contro Enis Berberoglu (5 anni e 10 mesi) di Chp e Leyla Guven (6 anni e 3 mesi) e Musa Farisogullari (9 anni) sono state lette nell'assemblea generale. Lo riferisce l'agenzia Anadolu.

