Tunisia, il presidente Essebsi di nuovo in terapia intensiva

di mad

Tunisi (Tunisia), 25 lug. (LaPresse/AFP) - Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, ricoverato in ospedale per diversi giorni a fine giugno dopo un grave malessere, è stato di nuovo portato in terapia intensiva. Essebsi, 92 anni, è ricoverato all'ospedale militare di Tunisi e le cose "non vanno bene", ha detto ad AFP suo figlio Hafedh Caid Essebsi, leader del partito presidenziale Nida Tounes.

