Trump rimuove responsabile report sul clima Michael Kuperberg

Donald Trump ha rimosso il capo del programma federale incaricato di produrre il report scientifico sul cambiamento climatico (Usgcrp). Lo riferisce Politico citando fonti a conoscenza di quanto successo. Michael Kuperberg è stato direttore esecutivo del Global change research program degli Stati Uniti, che produce il National climate assessment. Secondo le prime informazioni, al suo posto la Casa Bianca avrebbe chiamato Betsy Weatherhead per guidare l'ampio studio sul clima. Kuperberg dovrebbe fare ritorno al dipartimento per l'Energia.

E nel frattempo, il tycoon torna a parlare di elezioni su Twitter: "Stiamo facendo grandi progressi. I risultati cominceranno ad arrivare nella prossima settimana. Make America great again", scrive aggiungendo subito dopo "vinceremo". Entrambi i tweet sono scritti tutti in maiuscolo.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!