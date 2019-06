Trump reagisce ad accuse stupro: Mai incontrata Carroll, è fiction

Milano, 22 giu. (LaPresse) - "Per quanto riguarda la 'storia' di E. Jean Carroll, che sostiene che una volta mi ha incontrato a Bergdorf Goodman 23 anni fa: non ho mai incontrato questa persona nella mia vita. Sta cercando di vendere un nuovo libro, agisce così solo per questo. Ma dovrebbe essere venduto nella sezione fiction". Così il presidente Donald Trump reagisce, in una nota della Casa Bianca, alle accuse di stupro mossegli dalla Carroll.

