Trump, nuove sanzioni all'Iran. Colpito l'Ayatollah Ali Khamenei

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran tornano a spaventare il mondo, dopo l'abbattimento di un drone Usa che Teheran ha rivendicato. Nella giornata di ieri, il presidente americano Donald Trump ha così firmato un ordine esecutivo che impone nuove sanzioni all'Iran.

Stando a quanto riporta la NBC news, le nuove sanzioni impediscono al leader supremo del paese, l'Ayatollah Ali Khamenei e al suo ufficio l'accesso a risorse finanziarie chiave custodite in conti internazionali. Sanzioni sono state comminate anche contro alcuni leader dell'esercito che, secondo il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, sono stati responsabili dell'abbattimento del drone americano. Munchin ha aggiunto che, verso la fine di questa settimana, nuove sanzioni colpiranno direttamente anche il ministro degli esteri Javad Zarif. "Abbiamo letteralmente bloccato decine e decine di miliardi di dollari - ha detto Mnuchin, in un briefing con la stampa alla Casa Bianca - Queste sanzioni sono molto efficaci".

Immediata la reazione di Teheran, con il ministro degli esteri Zarif che ha affermato che, con le nuove sanzioni, gli Usa hanno "chiuso il canale della diplomazia per sempre". L'avversione al rischio che si sta scatenando sui mercati premia lo yen e l'oro. Il rapporto USD-JPY scende sotto la soglia di JPY 107, mentre le quotazioni dell'oro balzano di oltre +1% e testano un massimo intraday a $1.438,63, record in oltre 6 anni, ovvero dal 14 maggio del 2013.

L'attacco - Trump è tornato anche sulla "sospensione" dell'attacco all'Iran quale ritorsione dell'abbattimento del drone Usa. Il presidente Usa ritiene di avere l'autorità di avviare un'azione militare contro Teheran senza ottenere il previo consenso del Congresso. "Sì, lo posso fare", ha detto il magnate quando gli è stata posta la domanda in merito, in un'intervista esclusiva a Hill.tv. "Abbiamo tenuto il Congresso aggiornato", ha aggiunto, "ma legalmente non dobbiamo farlo". Ha anche dichiarato, a proposito dell'attacco: "Eravamo molto vicini a prendere la decisione di colpire. Poi ho deciso di non farlo", "perché non era proporzionato"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata