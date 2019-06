Trump nel Regno Unito, il sindaco di Londra attacca: "È il volto dell'estrema destra mondiale"

Continua il botta e rispostra tra il primo cittadino Khan e il presidente americano, in visita di Stato nel Regno Unito. Il tycoon incontra May, Johnson rifiuta il faccia a faccia

Secondo giorno nel Regno Unito per Donald Trump. Dopo l'incontro con la Regina Elisabetta e la famiglia reale, il presidente americano ha visto la premier Theresa May, con cui si è impegnato a rendere la relazione commerciale fra Regno Unito e Stati Uniti "più ampia e più profonda" dopo la Brexit.

Migliaia di persone sono scese per le strade a Londra per protestare contro la visita di Trump. In particolare, sui cieli di Londra, davanti al Parlamento, è stato fatto volare il famoso dirigibile che ritrae il presidente Usa come un bambino, con un pannolino. I manifestanti si sono raccolti all'ombra della colonna di Nelson a Trafalgar Square per il cosiddetto 'Carnevale della resistenza' contro il leader Usa prima che lui incontrasse la premier May a Downing Street. Ma il tycoon ha cercato di ridimensionare e ha detto di non avere visto "nessuna manifestazione di protesta" contro di lui. Secondo lui le proteste sono "molto piccole" e "fake news".

Trump ha avuto anche un colloquio telefonico con Boris Johnson, il Tory che aspira a prenderne il posto di May alla guida del Paese. L'ex ministro degli Esteri, capofila dei Brexiteers, ha avuto una telefonata "amichevole e produttiva" di 20 minuti col tycoon, ma ha declinato l'offerta di incontrarlo per un faccia a faccia per "un impegno elettorale".

Intanto il sindaco di Londra, Sadiq Khan, è tornato ad attaccare Trump definendolo il volto dell'estrema destra nel mondo. "La verità è che, quando si guarda in giro per il mondo, ci sono molti leader le cui visioni trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia, qui nel Regno Unito, e il 'poster boy' a cui guardano è Donald Trump", ha detto Khan, secondo quanto riportano i media britannici. Poi ha proseguito: "Dovrebbe essere fonte di preoccupazione per noi il fatto che Donald Trump sia il 'poster boy' dell'estrema destra nel mondo e davvero alcune delle cose che ha fatto da presidente sono profondamente detestabili, molto più detestabili degli stupidi tweet che potrebbe mandare".

Lo scontro fra Trump e il primo cittadino di Londra, musulmano e figlio di immigrati, era cominciato domenica, quando Sadiq Khan aveva dichiarato a Sky News che il Regno Unito sbaglia a "srotolare il tappeto rosso" al tycoon, attualmente in visita di Stato nel Paese, e su The Observer aveva paragonato il linguaggio del presidente Usa a quello dei "fascisti del XX secolo". "Khan, che ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, ha fatto commenti 'cattivi' sul presidente degli Stati Uniti", aveva twittato poi Trump dall'Air Force One prima di atterrare nella capitale britannica, definendo il sindaco di Londra un "perdente totale" e attaccandolo per la sua statura.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata