Trump: Iran chiude Internet per nascondere morte e tragedie

di mad

Milano, 21 nov. (LaPresse) - "L'Iran è diventato così instabile che il regime ha chiuso il loro intero sistema Internet in modo che il grande popolo iraniano non possa parlare dell'enorme violenza che sta avvenendo all'interno del Paese. Vogliono trasparenza zero, pensando che il mondo non scoprirà la morte e le tragedie che il regime iraniano sta causando". Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata