Trump: Futuro appartiene alle nazioni sovrane, non ai globalisti

di scp

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - "Il futuro appartiene alle nazioni sovrane e indipendenti che proteggono i loro cittadini, rispettano i loro vicini e onorano le differenze". Così il presidente americano Donald Trump all'Assemblea generale dell'Onu. "Il futuro appartiene ai patrioti", ha aggiunto, non ai "globalisti".

