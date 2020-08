Trump firma decereto per mettere al bando Tik Tok. E forzarne vendita

Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato un decreto che vieta le transazioni con i proprietari cinesi delle app TikTok e WeChat. L'ordine esecutivo dice che gli Stati Uniti "devono adottare un'azione aggressiva contro i proprietari di TikTok per proteggere la nostra sicurezza nazionale". In base al testo, che entra in vigore fra 45 giorni, qualsiasi transazione Usa con ByteDance sarà proibita.

Un nuovo importante atto della guerra di Donald Trump contro le società tecnologiche e le App cinesi. Di fatto il presidente americano messo al bando negli Stati Uniti TikTok e WeChat, App molto popolari soprattutto tra i giovani e che fanno capo rispettivamente ai colossi Tencent e Bytedance, entrambi cinesi. Non si tratta esattamente di una doccia fredda, visto che erano settimane che Trump e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si alternavano per lanciare affondi e minacce contro le due società. Tutto questo, mentre c'è di mezzo anche Microsoft, in trattative con Bitedance per acquistare TikTok in Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Microsoft che deve concludere i negoziati entro il prossimo 15 settembre, e che potrebbe alla fine, grazie all'amministrazione Trump, trovarsi costretta a pagare un prezzo maggiore. Il presidente americano non ha escluso tra l'altro di desidera che il colosso fondato da Bill Gates acquisti TikTok in blocco, e che parte della somma pagata dai cinesi comunque vada alle casse dell'amministrazione visto che, dice, il deal sarà possibile solo grazie al suo nulla osta.

Icons for the smartphone apps TikTok and WeChat are seen on a smartphone screen in Beijing, Friday, Aug. 7, 2020. President Donald Trump has ordered a sweeping but unspecified ban on dealings with the Chinese owners of the consumer apps TikTok and WeChat, although it remains unclear if he has the legal authority to actually ban the apps from the U.S. (AP Photo/Mark Schiefelbein)



Le stoccate contro TikTok e WeChat si sono sprecate negli ultimi giorni, aumentando di intensità dagli inizi di agosto. Il motivo della rabbia presidenziale è sempre lo stesso: i gruppi rappresenterebbero una minaccia per la sicurezza nazionale. Riguardo a TikTok, la nuova regina dei social, l'accusa è di inviare i dati degli utenti americani al governo di Pechino. Dopo i ripetuti attacchi contro il colosso delle infrastrutture Huawei - che tra l'altro, nonostante tutto, è diventato proprio di recente il primo player di smartphone al mondo, superando Samsung ed Apple - e dopo aver definito anche l'altra società cinese ZTE 'un pericolo per la sicurezza nazionale' americana gli Usa, secondo quanto anticipato da Pompeo, sarebbero pronti ad andare a fondo della questione, temendo sempre di più un eventuale utilizzo da parte di Pechino delle sue tecnologie ai fini di spionaggio.

TikTok da parte sua minaccia di intraprendere un'azione legale contro gli Stati Uniti. Lo riporta la Bbc, spiegando che la società si dice "scioccata" dal decreto di Trump, che entrerà in vigore fra 45 giorni, e afferma che "seguirà tutti i rimedi disponibili" per "assicurare che lo Stato di diritto non venga abbandonato".

