Trump: Europa prenda e processi 800 jihadisti o li liberiamo

di ect

Milano, 17 feb. (LaPresse) - "Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell'Isis catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L'alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli". Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, in merito alle centinaia di combattenti del Califfato catturati in Siria. "Gli Stati Uniti non vogliono guardare come questi combattenti dell'Is entreranno in Europa, perchè è lì che vorrebbero andare - ha detto l'inquilino della Casa Bianca sempre su Twitter -. Facciamo così tanto e spendiamo così tanto. Adesso è il momento che gli altri facciano un passo avanti e facciano ciò che sono così capaci di fare".

