Usa, Nyt accusa trump di evasione fiscale: New York indaga

Il servizio delle imposte dello Stato di New York ha avviato un'indagine a seguito della pubblicazione da parte del New York Times (Nyt) di informazioni secondo cui Donald Trump avrebbe ricevuto oltre 400 milioni di dollari dai genitori, in parte grazie a manovre di evasione fiscale. A seguito della comparsa di queste informazioni sul giornale, il servizio imposte dello Stato di New York "passa in rassegna le accuse contenute nell'articolo del New York Times ed esplora con determinazione tutte le piste dell'inchiesta", ha dichiarato ad AFP un portavoce del New York State Department of Taxation and Finance, James Gazzale. Le informazioni del quotidiano newyorkese sono state smentite da un avvocato del presidente Usa e dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. E un avvocato di Trump, Charles Harder, citato dal Nyt, ha definito "al 100% false e altamente diffamatorie" le accuse di frode ed evasione fiscale.

Stando all'articolo del Nyt pubblicato martedì, relativo al patrimonio di Trump, l'ex magnate immobiliare è ben lontano dall'avere costruito la sua fortuna da solo come racconta ai sostenitori e nei suoi libri. Citando delle dichiarazioni dei redditi e documenti finanziari confidenziali, il quotidiano afferma che, da quando era giovane a oggi, il tycoon ha beneficiato, come i quattro fratelli e sorelle, dei ricavi dell'impero immobiliare del padre Fred. Secondo il Nyt, l'ammontare totale di questi ricavi equivale oggi a circa 413 milioni di dollari; dall'età di tre anni Donald Trump avrebbe ricevuto 200mila dollari all'anno, e a otto anni era già milionario. Il New York Times però afferma che parte di questo denaro sarebbe stata ricevuta grazie a evasione fiscale: il presidente e i suoi fratelli e sorelle avrebbero stabilito una società-schermo con il solo obiettivo di coprire le donazioni dei genitori. Donald Trump avrebbe inoltre aiutato il padre a trarre vantaggi non dovuti da deduzioni fiscali per milioni di dollari e a svalutare le sue proprietà immobiliari in modo da ridurre le imposte da pagare al fisco al momento del loro trasferimento ai figli.

Donald Trump e i fratelli e sorelle avrebbero ricevuto in totale dai genitori "una somma ben superiore a un miliardo di dollari": all'epoca era in vigore un'aliquota del 55% per eredità e donazioni, così avrebbero potuto pagare 550 milioni di dollari, ma secondo il giornale i Trump hanno versato solo 52,2 milioni. Il Nyt dice di avere spulciato per l'inchiesta centinaia di dichiarazioni dei redditi di Fred Trump e delle sue società; non ha però avuto accesso a quelle di Donald Trump, il quale si è sempre rifiutato di pubblicarle. I genitori di Donald Trump, Fred e Mary Trump, sono morti rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

