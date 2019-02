Trump contro Spike Lee: "Scegliere l'amore invece dell'odio? Lui razzista verso di me"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto al regista Spike Lee che, ricevendo il premio Oscar, ha chiesto di "scegliere l'amore invece dell'odio" nelle elezioni presidenziali del 2020. "Sarebbe carino se Spike Lee sapesse leggere i suoi appunti, o meglio ancora se non dovesse usarli proprio, quando fa commenti razzisti sul vostro presidente, che ha fatto più per gli afroamericani (riforma della giustizia penale, i più bassi dati di disoccupazione della storia, tagli alle tasse, ecc) quasi di qualsiasi altro presidente!", ha scritto Trump su Twitter. A lungo ignorato da Hollywood, Spike Lee ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per il film 'BlacKkKlansman', storia di un poliziotto nero che s'infiltra in una cellula del Ku Klux Klan alla fine degli anni '70.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 febbraio 2019

Il regista, pazzo di gioia all'annuncio del premio, nel suo discorso ha evocato il 400esimo anniversario dell'arrivo del primo gruppo di persone schiavizzate nere negli Usa, nel 1619, il "genocidio" delle popolazioni native, ma anche le prossime elezioni. "Mobilitiamoci, mettiamoci dal lato giusto della storia", ha esortato Lee, che spesso ha manifestato la propria ostilità nei confronti del magnate repubblicano. "Scegliete l'amore invece dell'odio, facciamo la scelta corretta", ha detto ancora durante la cerimonia di premiazione di domenica notte, in cui sono stati premiati numerose artiste e artisti afroamericani e di minoranze. Anche l'attore spagnolo Javier Bardem si è schierato contro Trump durante la cerimonia, a proposito del muro che vuole costruire alla frontiera con il Messico, in funzione anti-migranti: "Non ci sono frontiere o muri che possano frenare il talento", ha detto.



