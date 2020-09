Trump contro dem: Serve gestione forestale efficace e decisa

di fct

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Abbiamo bisogno di una gestione forestale efficace e decisa, come dico da circa tre anni. Speriamo che ora inizino a farlo". E' quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrivando a McClellan Park in California. Il Tycoon ha attaccato i governatori dem degli Stati colpiti dagli incendi senza dare importanza all'influenza dei cambiamenti climatici. Un'ora fa il candidato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden aveva accusato Trump di negare l'evidenza scientifica sul cambiamento climatico e di non avere una strategia nazionale sul clima.

