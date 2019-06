Trump ammette: "Credo che il clima stia cambiando"

"Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni". Timida ammissione sul riscaldamento globale da parte del presidente americano Donald Trump, intervistato da Piers Morgan di Itv in occasione dei tre giorni di visita nel Regno Unito. Trump ha parlato della "grande discussione" avuta con il principe Carlo sui cambiamenti climatici. Previsto inizialmente di 15 minuti, il dialogo con il principe ereditario è durato un'ora e mezza. "Lui vuole assicurare che le future generazioni abbiano un buon clima ed evitino un disastro. E io sono d'accordo, non lo fa per sé ma per i suoi figli", ha aggiunto.

Iran - Passando all'Iran, Trump ha detto che c'è "sempre una possibilità" che gli Stati Uniti possano intraprendere un'azione militare contro Teheran, ma preferirebbe molto di più avere un dialogo con il presidente Hassan Rouhani. Durante l'intervista, il presidente ha spiegato inoltre che "l'Iran è estremamente ostile da quando sono entrato in carica ... Erano una nazione terrorista, la numero uno al mondo in quel momento e probabilmente lo sono anche oggi".

Usa 2020 - In merito alle elezioni del 2020, Trump è molto fiducioso: "Sto guidando forse la più grande economia che abbiamo mai avuto. Ho tutte le carte. Siamo il salvadanaio che tutti vogliono", ha detto il tycoon, aggiungendo che non vede nessuno che possa batterlo nelle presidenziali del 2020. "Non vedo nessuno. Non c'è nessun Wiston Churchill nel gruppo, me lo lasci dire. Non c'è nessuno che vedo che potrebbe vincere. Abbiamo ricostruito la nostra economia. Abbiamo spazzato via l'Isis", ha detto ancora Trump.

Meghan - Trump torna poi sulla polemica sulla duchessa di Sussex, ex attrice e ora moglie del principe Harry. "Non ho detto che fosse cattiva, ma solo che non sapevo avesse dichiarato cose cattive su di me" quando me le hanno riferite, ha precisato. Il tycoon ha infine elogiato Meghan dicendo che "sta facendo un buon lavoro" e che è "molto carina".

