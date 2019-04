Trump annuncia l'invio di truppe armate al confine con il Messico

Tensione al confine Messico-Usa. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che invierà dei "soldati armati" alla frontiera a seguito di un incidente avvenuto con dei militari messicani. "Dei soldati del Messico hanno recentemente tirato fuori le armi contro i nostri soldati della Guardia nazionale, probabilmente come tattica diversiva per i trafficanti di droga alla frontiera. È meglio che non succeda più! Ora manderemo SOLDATI ARMATI al confine. Il Messico non sta facendo abbastanza", ha scritto Trump su Twitter, dopo essere tornato a minacciare la chiusura della frontiera. "Una Carovana molto grande di oltre 20mila persone si è costituita attraverso il Messico. Le sue dimensioni sono state ridotte dal Messico ma sta ancora avanzando. Il Messico deve catturare chi resta o saremo costretti a chiudere quella sezione della Frontiera e chiamare l'Esercito", ha scritto ancora Trump.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!