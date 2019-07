Trump accusa Cina ed Europa: Manipolano loro valute

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "La Cina e l'Europa manipolano le loro valute e pompano denaro nel loro sistema per competere con gli Stati Uniti. Dovremmo farlo anche noi, o continueremo a essere gli sciocchi che si siedono e guardare educatamente mentre altri Paesi continuano a giocare ai loro giochi - come hanno fatto per molti anni!". Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump.

